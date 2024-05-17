كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لملاقاة نهضة بركان في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة نهضة بركان المقرر لها في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الكونفدرالية.



وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، وخاض خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة بناء على البرنامج الموضوع للفريق.



وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة.



وفي ختام التدريب خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.



وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ومصطفى الزناري مدافع الأبيض خوض التدريبات التأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل.