اختتام ناجح لبطولة التجديف لمنطقة القاهرة للشركات

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بنجاح بطولة التجديف لمنطقة القاهرة للشركات والتي نظمها الاتحاد العام الرياضي للشركات تحت اشراف الدكتور احمد اسماعيل سكرتير عام الاتحاد والكابتن يحيى السيد، سكرتير عام منطقة القاهرة الكبرى، والكابتن وليد عبد المنعم، مقرر التجديف بمنطقة القاهرة.

شارك في البطولة 6 شركات وبنوك وعدد 180 لاعب ولاعبة من العاملين وأبناء العاملين. استمرت البطولة على مدار يومين وشهدت سباقات متنوعة، بما في ذلك 5 سباقات تتابع على أجهزة الأرجوميتر للتجديف داخل الصالات في اليوم الأول، و عدد 40 سباقًا نيليًا باستخدام قوارب التجديف المختلفة في اليوم الثاني.

أدار الاجتماع الفني للبطولة الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي، بينما ترأس هيئة التحكيم الكابتن مؤنس أحمد الصفتي.

وفيما يخص نتائج البطولة، فقد فازت شركة شمال القاهرة للكهرباء بالمركز الأول في مرحلة العمومي، تلاها بنك مصر والبنك الأهلي المصري في المراكز الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة الرواد فوق 35 عامًا، جاءت شركة شمال القاهرة في المركز الأول، تليها شركة جنوب القاهرة وبنك مصر.

أما في فئة الرواد فوق 45 عامًا، فكانت شركة جنوب القاهرة في المركز الأول، يليها بنك مصر والشركة الشرقية إيسترن كومباني.

وفي فئة الرواد فوق 50 عامًا، فاز البنك الأهلي بالمركز الأول تلاه بنك مصر. وفي فئة السيدات، فاز البنك الأهلي بالمركز الأول والشركة الشرقية إيسترن كومباني بالمركز الثاني.