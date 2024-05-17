ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن التشكيلة الرسمية لديربي الرياض المقرر إقامته بعد قليل أمام نظيره النصر، في إطار الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال السعودي أمام النصر في دوري روشن

حراسة المرمى ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - تمبكتي - علي البليهي - البريك.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

ويعتلي الهلال قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 89 نقطة حسم بها اللقب قبل 3 جولات من النهاية، متفوقا على النصر الوصيف بفارق 12 نقطة كاملة.

قرر جيسوس تعويض غيابات الجبهة اليسرى عن طريق الزج بظهيره الأيمن محمد البريك الذي يجيد اللعب في الرواق الأيسر.

وتلقى جيسوس ضربة موجعة متمثلة في إصابة الثنائي الأيسر ياسر الشهراني ورينان لودي خلال ال24 ساعة الأخيرة قبل الديربي.

ودخل حسان تمبكتي في قلب الدفاع بدلا من السنغالي كاليدو كوليبالي الذي تم إيقافه بداعي تراكم البطاقات الصفراء.