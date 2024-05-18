ميتروفيتش ورقة الهلال الرابحة في ديربي الرياض أمام النصر بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريقه الهلال لتعادل في اللحظات الأخيرة مع مضيفه النصر 1/1، في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن النصر، مواصلا سعيه لإنهاء الموسم بدون هزيمة للمرة الثانية في تاريخه بعدما نجح في تحقيق ذلك في موسم 2010/2011.

وسجل أوتافيو هدف التقدم للنصر بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق المباراة، ثم أدرك ميتروفيتش التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلعب الهلال في الجولة المقبلة مع ضيفه الطائي، فيما يلعب النصر مع مضيفه الرياض.

كما شهدت الجولة ذاتها، تعادل الاتفاق مع ضيفه الأخدود 1 /1.

وتقدم الأخدود عن طريق ياسين عطية الزبيدي في الدقيقة 48، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عبر ماجد دوران في الدقيقة 86.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الأخدود رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وبدأت المباراة بهدف مبكر للنصر بعد مرور 23 ثانية فقط عن طريق البرتغالي أوتافيو، الذي تسلم كرة خارج منطقة الجزاء من مواطنه ونجم النصر كريستيانو رونالدو، ليسددها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ياسين بونو.

وبعد الهدف هاجم النصر بكل قوته مستخدما أسلحته الهجومية بوجود رونالدو والسنغالي ساديو ماني ومن خلفهما نجم خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش.

على الجانب الآخر، حاول الهلال بقيادة مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش إدراك التعادل سريعا والعودة للمباراة، وتهديد مرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس النصر.

وحاول الهلال ترتيب صفوفه وعدم الارتباك بعد استقبال شباكه هدفا مبكرا، وتحرك نجوم خط الوسط محمد كنو وروبن نيفيز لمساندة الثلاثي الهجومي المكون من ميتروفيتش وميشال رودريجو ومالكوم دون جدوى.

ومن جانبه، استثمر النصر تقدمه وانطلق في هجمات عديدة لتهديد مرمى بونو مجددا والذي تصدى بدوره للعديد من الفرص الخطيرة لرونالدو ورفاقه.

وطالب لاعبو الهلال بضربة جزاء لدى تعرض ميشال لعرقلة داخل منطقة الجزاء من أليكس تيليس لاعب النصر، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

ولم ينجح الهلال في إدراك التعادل حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم النصر بكل قوته مجددا، محاولا تعزيز تقدمه فيما بادله الهلال الهجمات.

وتفوق دفاع النصر على ثلاثي هجوم الهلال في أغلب الفترات، وبمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، وظهر الإرهاق واضحا على الفريقين خاصة الهلال الذي بذل جهدا كبيرا في تفادي خطورة النصر في الهجمات المرتدة، وكذلك محاولة الارتداد سريعا وتهديد مرمى أوسبينا.

وتميزت محاولات الهلال بالكثافة رغم التفوق في النتيجة لفريق النصر، وسدد لاعبو الهلال عدة مرات على مرمى أوسبينا، الذي تصدى للبعض منها، فيما تكفل دفاع النصر بإبعاد الباقي.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعدما استخدم ساديو ماني، لاعب النصر، المرفق في تدخله مع سعود عبد الحميد لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء.

وسجل ميتروفيتش هدف التعادل للهلال من ضربة الجزاء، وبعد ذلك حرص الفريق الضيف على عدم المجازفة بالخروج في هجمات عديدة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.