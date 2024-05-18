محمود فتح الله يكشف سببب رحيله عن بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمود فتح الله، المدرب العام السابق لنادي بيراميدز، أسباب رحيله المفاجئ عن النادي السماوي، موضحا خطوته خلال الموسم المقبل.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع سهام عبر قناة DMC: "تربطني علاقة ود واحترام بجميع العاملين في بيراميدز، لكنني قررت الرحيل لرغبتي في تولي الإدارة الفنية للفريق عقب رحيل باتشيكو".

وأضاف: "كنت أرغب في الرحيل عن صفوف بيراميدز في بداية الموسم لكن باتشيكو طالبني بالاستمرار معه لذلك قررت البقاء خاصة وأنني أحبه، وقررت الرحيل بعد أن تم الاستغناء عنه لأنني رفضت العمل في منصب الرجل الثاني مع الجهاز الفني الجديد للفريق".

واستطرد: "أرى أن مرحلة الرجل الثاني الثاني انتهت وحان دوري لتولي زمام الأمور بشكل كامل في أي فريق، لذلك مع بداية الموسم سأخوص تجربة جديدة على رأس الإدارة الفنية لأحد الفرق".

وأتم: "أوافق على العمل في منصب المدرب العام داخل الزمالك بكل تأكيد لأن النادي صاحب فضل كبير علي بعد المولى عز وجل وهو من صنع أسمي"