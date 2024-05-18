موعد مباراة الاهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد المباراة المرتقبة بين الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الاهلي مباراة ثأرية أمام نظيره الترجي التونسي، من أجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وأنهى فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته للصدام المرتقب في صراع حسم لقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة الاهلي ضد الترجي

ويحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره التونسي، اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

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وستنطلق أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

بينما حجز الترجي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الثمين الذي حققه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون رد.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم .

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.