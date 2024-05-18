3 لقطات مضيئة في مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

حسم لقاء ديربي الرياض الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف.

وسجل هدف النصر، أتافيو في الدقيقة الأولى، بينما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال في الدقيقة 90+10.

وأصبح الهلال هو أكثر فريق حصولًا على ركلات الجزاء في نسخة واحدة من بطولة دوري روشن السعودي المحترفين، حيث حصل الزعيم على 20 ركلة جزاء، في الموسم الحالي 2023-2024، بينما حصل النصر على 19 جزائية في موسم 2020-2021.

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وبات النصر ثالث فريق ينجح في عدم الخسارة أمام الهلال ذهابًا وإيابًا في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بجانب الفيحاء وضمك، حيث انتهت مباريات الأندية الثلاثة بالتعادل.

من جهة أخرى، فإن ميتروفيتش، رفع رصيده من الأهداف إلى 27 هدف، متجاوزًا رقمه الذي حققه مع فولهام موسم 2019ـ2020.

وعادل ميتروفيتش، رقم بافيتمبي جوميز، كأعلى لاعبي الهلال تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جوميز قد حقق هذا الرقم خلال موسم 2019ـ2020 الذي احتل وصافة قائمة هدافيه.