تشكيل آينتراخت المتوقع أمام لايبزيج اليوم.. مرموش يقود خط الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الدولي المصري عمر مرموش، مبارياته في الدوري الألماني، عندما يقود فريقه لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، ضد نظيره أر بي لايبزيج على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت المتوقع أمام لايبزيج اليوم

في حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: روبن كوخ، وليان باتشو، إيريك إييمبا.

خط الوسط: مارو جوتزه، فارس شعيبي، إلياس السخيري، عمر مرموش

وفي الهجوم: لوكاس سيلفا، هوجو إيكيتكي، أنسجار كناوف.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره لايبزيج في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة آينتراخت ولايبزيج عبر قناة beIN Sports HD 6.

ترتيب آينتراخت ولايبزيج بالدوري الألماني

يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 46 نقطة؛ حيث خاض 33 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 9 مواجهات.

بينما يحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 64 نقطة؛ حيث لعب 33 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.