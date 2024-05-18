كولر يفاجئ الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الترجي التونسي اليوم، ضمن مباريات الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي، فيما تأهل الترجي للنهائي عقب الفوز على صن داونز بهدفين دون رد.

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واستقر كولر على مفاجأة الترجي في مباراة اليوم بالدفع بالقوة الضاربة في تشكيل اليوم، حيث يبدأ المباراة بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد أن غاب عن مباراة بلدية المحلة الأخيرة، كما يدفع بإمام عاشور أساسيًا في المباراة، كما يتواجد الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات في التشكيل الأساسي للأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي اليوم كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو.