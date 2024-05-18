تطورات جديدة في أزمة الشحات والشيبي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز عن تطورات أزمة حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ومحمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وكان الشيبي قد تقدم بشكوى رسمية في القضاء المصري ضد حسين الشحات بسبب صفعه في مباراة سابقة للفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

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وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “بيراميدز ليس طرفًا في هذا الأمر، ولكنه من الطبيعي أن يساند لاعبه في أي قرار يتخذه”.

وكان المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري قد أكد في بيان رسمي على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رد على بيان الجبلاية بشأن القضية المثارة بين الشحات والشيبي، مشيرًا إلى أن الرد كان بالتأكيد على أن هذا الأمر شأن داخلي في الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وسبق وأن تم تحديد جلستين لحسين الشحات لمحاكمته من قبل محكمة جنح مدينة نصر، إلا أن اللاعب لم يحضرهما، ليطلب محاميه تأجيل القضية، مع طلب شهادة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وبعض لاعبي الاهلي كشهود على الواقعة.