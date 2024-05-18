"عليكم أن تعلموا".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مهمة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة نظيره نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا أنها ستكون بداية لعودة الفريق.

ويلتقي الزمالك مع فريق نهضة بركان غدا الأحد في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، ويبحث عن تعويض الخسارة في مباراة الذهاب (2\1).

وقال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "لاعبو الزمالك عليهم أن يعلموا أن الفريق ليس في أفضل حالاته خلال الفترة الماضية، وأن هذه البطولة مهمة للغاية للأبيض".

وأوضح: "البطولة ستكون بداية لعودة الزمالك، وسيدفع النادي لحل أزماته المالية، وإجراء صفقات قوية في الفترة القادمة، بعد فتح القيد، خاصة وأن موقف الفريق في الدوري غير جيد، والفوز بالكونفدرالية سيمنحه الدافع للعودة إلى المنافسة في المسابقة المحلية من جديد".

وأضاف: "رد فعل لاعبي الزمالك لابد أن يكون جيدًا، وأن يبحثوا على ألا يستقبلوا الأهداف، وعند تسجيل الهدف، يسعون لتعزيزه بهدف آخر، وعلى الأبيض، أن يدافع جيدًا في أول ربع ساعة أمام نهضة بركان، وأن يضع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق التشكيل الأمثل".