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18 صورة من حفل خطوبة ابنة أحمد الطيب في الدوحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل المعلق الرياضي أحمد الطيب، بخطوبة ابنته في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الجمعة.

ونشر المعلق أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية صور حفل خطوبة ابنته، وكتب: "تم اليوم الجمعة حفل خطوبة ابنتي (تي) على المهندس، محمد إيهاب جمعة، في الدوحة بحضور نخبة من الأصدقاء والزملاء والأقارب و نجوم كرة القدم عقبال أولادكم جميعاً".

ويعمل المعلق الرياضي أحمد الطيب حاليا، في قنوات الكأس القطرية، وعمل من قبل في عدد من القنوات المصري.

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