"قبل نهائي دوري الأبطال".. أبرز أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى تحقيق لقبه الثاني في البطولة، رفقة المارد الأحمر.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز أرقام السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 99 مباراة، رفقة المارد الأحمر في مختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 68 مباراة وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وحضر التعادل في 21 مباراة.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 180 هدفاً في مختلف البطولات تحت قيادة كولر، فيما تلقت شباكهم 61 هدفاً.

ونجح السويسري في الحصول على 7 أهداف رفقة المارد الأحمر، بواقع 3 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس مصر، وبطولة واحدة لكلا من الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.