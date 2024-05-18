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محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، استمرار تواصله مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، والذي يرحل بنهاية الموسم الحالي.

وقال صلاح عبر وثائقي على شبكة سكاي سبورتس: "الشيء الذي أخذته من فترتي مع كلوب كإنسان ، أنه الشخص الذى إذا كنت فى مشكلة ما سأقوم بالاتصال به لمعرفة رأيه".

وأضاف: "أعتقد أن تواصلنا سيبقى مدى الحياة لأن علاقتنا لم تكن علاقة عمل فقط ولكننا أخذناها للخارج، أعتقد أننا سنبقى على اتصال للأبد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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