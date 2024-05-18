"أفريقيا في أمان".. شوبير يكشف ما فعلته جماهير نادي خليجي لأجل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، دعم نادي الوصل الإماراتي، لفريق الزمالك قبل خوض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي، غدا الأحد في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة في الثامنة مساء.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للافتة نادي الوصل الإماراتي في نهائي كأس الدولة، يدعم خلالها الزمالك وكتب: "دعم جماهير نادي الوصل الإماراتي للزمالك (أفريقيا في أمان بقبضة الفرسان).

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك خسر في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي، من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز بهدف نظيف في مباراة الغد من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية.

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