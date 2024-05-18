راية يبحث عن مدرب يقود الفريق خلفاُ عن "حليم"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسئولو راية للبحث عن خليفة محمد حليم المدير الفني للفريق الذى رحل عقب نهاية الموسم الحالي وتحقيق حلم الإدارة بالبقاء بدورى المحترفين في الموسم الأول للفريق بالمسابقة الأصعب بالقسم الثانى .

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واحتل راية المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما نجح في الصعود لمرحلة الصعود ، بعدما قاد محمد حليم صفوف الفريق خلفا لحسام عبد العال الذى رحل بعد الأسابيع الأولى بسبب سوء النتائج .

ويحاول مسئولو راية بناء فريق قوى خلال الموسم الحالي من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

ونجح بتروجت وغزل المحلة فى الصعود مباشرة لدورى الأضواء من جديد ، بينما احتل حرس الحدود المركز الثالث ليضرب موعدا فى الدورة الرباعية التى ستحدد الفريق الثالث الصاعد لدورى الأضواء من جديد .

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، دخل مسئولو راية في مفاوضات جادة مع بعض المدربين من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدورى المحترفين الذى من المتوقع أن يشهد صراعا كبيرا بين أكثر من نادى للصعود لدورى الأضواء .

وكان محمد حليم قد رحل بانتهاء مهمته مع الفريق الموسم الحالي ونجاحه في الإبقاء عليه بدورى المحترفين في الموسم الأول لهم بالمسابقة ، بعدما جاء خلفا لحسام عبد العال الذى رحل بسبب سوء النتائج .

ويسعى مسئولو راية إنهاء ملف الجهاز الفني بالتعاقد مع مدير فنى من أجل بناء فريق قوى يستطيع من خلاله المنافسة في الموسم المقبل .