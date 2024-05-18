النهائي يشتعل مبكرًا بحرب التصريحات.. الشعباني يرد على مدرب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعل نهائي كأس الكونفدرالية مبكرًا بين الزمالك ونهضة بركان، وذلك بعد انطلاق حرب تصريحات بين البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، والتونسي معين الشعباني، مدرب الفريق المغربي.

وكان جوميز صرح في المؤتمر الصحفي، الذي أٌقيم، منذ قليل، أن الزمالك أكبر من نهضة بركان المغربي، وهو ما أثار غصب المدرب التونسي معين الشعباني ليرد عليه في المؤتمر الخاص به.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي ردًا على جوميز:"فريق نهضة بركان نادٍ كبير ببطولاته وهزمناك في المغرب".

وتابع: "فريق بيراميدز يتفوق عليك ويتصدر الدوري بدون جمهور".

في سياق متصل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض" .

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من: عبد الواحد السيد، مدير الكرة، وعمرو أبو العز، المدير الإداري، والدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم، مدير شؤون اللاعبين، وسعد عابدين إداري الفريق، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا، مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.

تهديد من الكاف قبل النهائي

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعًا مهمًا، أمس الجمعة، لبحث آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة، وتتفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

حيث تلقى النادى خطابًا من الكاف، صاحب حق تنظيم النهائي، أعرب خلاله عن وجود حالة من القلق لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي، ويحمل الخطاب التأكيد على توقيع عقوبة مالية كبيرة على الزمالك حال مخالفة أي من الأمور المتفق عليها خلال الاجتماع الأمني الذي عقد أمس الأول، وحضره أحمد خالد حسنين، ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، وشهد وضع الرتوش الأخيرة الخاصة بحفل النهائي.



وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحب من اجتماع الاتحاد الأفريقي أمس، بسبب رفضه بعض الطلبات الخاصة بـ«كاف» التي تخص التذاكر بالتحديد، ما تسبب في غضب كبير لدى المسؤولين.

وكان فريق الكرة خسر فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين لهدف فى اللقاء الذي أقيم بالملعب البلدى بمدينة بركان الأحد الماضى.

على جانب آخر أكد مصدر داخل المجلس أنه سيتم إبلاغ اللاعبين بمضاعفة المكافآت فى حال الفوز باللقب كنوع من التحفيز لهم كما سيتم إبلاغ البرتغالي جوزيه جوميز بأنه سيتم تفعيل التجديد له موسم آخر للتركيز أكثر فى المباراة.

وخاض الفريق مرانه على ملعب النادي فى السابعة مساء أمس بعده استقر المدير الفنى على اختيار ٢٣ لاعبًا للدخول في معسكر مغلق.



تأهيل مصطفى شلبي

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة مصطفى شلبي جناح الأبيض في جزء من المران استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأحد وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة وأن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب، مشيرًا أن الفريق الطبي يقوم بمجهود مكثف من أجل تجهيز اللاعب بالشكل المناسب.

مجلس الزمالك يحضر المران

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادي، لمؤازرة الفريق قبل مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على كرة القدم.

وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل.