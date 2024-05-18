معين الشعباني ينتقد تصريحات جوميز قبل نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد المدرب التونسي معين الشعباني، تصريحات نظيره البرتغالي جوزيه جوميز قبل الصدام المرتقب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان جوميز قد أطلق تصريحا مثيرا بأن الزمالك أكبر من نهضة بركان، وجميع المشجعين يعلمون ذلك، موضحًا أنه يتطلع لتحقيق الفوز.

ورد الشعباني في المؤتمر الصحفي: "مندهش من التصريح، ويجب عليه أن يحترم المنافس، الدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز، وهو نادي حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

وواصل: " نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين في آخر 5 سنوات، ويواجه فرقًا كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي".

واختتم: "لقد حضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات المحتملة في مباراة الزمالك، ونعلم أن جمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه في اللقاء، ولابد للاعبين من الحفاظ على الهدوء في المواجهة".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، على ملعب استاد القاهرة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مُقابل هدف.