مدرب نهضة بركان يرد على تصريحات جوميز قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

رد التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على تصريحات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك قبل مواجهة الغد في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال الشعباني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أتعجب من تصريحات جوميز مدرب الزمالك، ويجب عليه احترام المنافسين”.

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وأضاف: “مندهش من التصريحات، خاصة وأن متصدر الدوري المصري هو فريق بيراميدز حديث العهد بالدوري المصري، كما أن مودرن فيوتشر حديث العهد ويقدم كرة قدم جيدة”.

وتابع: “جاهزون لمباراة الغد، كما اننا حضرنا اللاعبون لجميع السيناريوهات، ونسعى للفوز في المباراة رغم صعوبتها”.

وأكمل: “جاهزون لمباراة الزمالك من الناحية الفنية، واللاعبون في حالة تركيز كبيرة قبل المباراة الحاسمة بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية”.

واختتم : “نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة الفترة الأخيرة، حيث أحرز لقب الكونفيدرالية الإفريقية مرتين آخر خمس سنوات، ويواجه فرقًا قوية في الدوري المغربي كالوداد والرجاء والجيش الملكي”.

وكان جوميز قد أكد في تصريحاته قبل مواجهة نهضة بركان على أن الزمالك أكبر من نهضة بركان والجميع يعلم ذلك، وهو ما أغضب مسئولي الفريق المغربي.