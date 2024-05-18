تصريحات مثيرة من جوميز قبل مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة نهضة بركان بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، حيث تلعب مباراة الإياب غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي.

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وقال جوميز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة: “نعلم جميعًا أن الزمالك أكبر من نهضة بركان، ولكن مباراة الغد لن تكون سهلة”.

وأضاف: “لا أقول أن نهضة بركان فريق سيء، ولكن الزمالك كنادي أكبر منه، والجميع يعلم ذلك حتى لا يتم تحريف إجابتي”.

وتابع: “نتطلع لقلب نتيجة مباراة الإياب لصالحنا من أجل الفوز والتتويج باللقب على استاد القاهرة غدًا، فقط نريد مباراة عادلة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بها”.

واختتم: “نهضة بركان كان أفضل منا في الشوط الأول من مباراة الذهاب، ولكننا نجحنا في العودة بالشوط الثاني، نتمنى أن يفوز الفريق الأفضل غدًا”.