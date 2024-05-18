"تحت أنظار الإعلام".. جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة نهضة بركان، خلال مران اليوم السبت.

وسيشهد المران حضور وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ويحتاج فريق الزمالك، تحقيق الفوز بهدف نظيف في مواجهة الغد أمام نهضة بركان، لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضا:

"لا أريد تحريف إجابتي".. جوميز يوضح سبب غياب شيكابالا وحجم فريق نهضة بركان

الزمالك بالزي الأساسي "الأبيض" في مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

"عليكم أن تعلموا".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مهمة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية