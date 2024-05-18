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"تحت أنظار الإعلام".. جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لنهائي الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة نهضة بركان، خلال مران اليوم السبت.

وسيشهد المران حضور وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ويحتاج فريق الزمالك، تحقيق الفوز بهدف نظيف في مواجهة الغد أمام نهضة بركان، لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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