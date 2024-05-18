"في طريق ملعب رادس".. قرار من الداخلية التونسية قبل مباراة الترجي والأهلي في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "حمادي العقربي" برادس.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن وزارة الداخلية التونسية اتخذت قرارا بحظر سير جميع أصناف العربات، في الطريق المؤدي إلى ملعب رادس، فيما عدا قاصدي الملعب حاملي التذاكر.

ويقام لقاء العودة بين الأهلي والترجي، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء السبت المقبل 25 مايو الحالي.

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