مهاجم الترجي السابق: مواجهة الأهلي والترجي ستكون بين عملاقي إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق مايكل إينرامو، مهاجم الترجي السابق، على مواجهة الفريق التونسي أمام الأهلي المصري، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الترجي أمام الأهلي في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "رادس".

تصريحات إينرامو

تحدث إينرامو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد ستكون مواجهة قوية بين عملاقي إفريقيا، الأهلي والترجي، كما أتوقع دعمًا كبيرًا من الجمهور التونسي لفريقه اليوم".

وأكمل: "أظن أن الترجي سيُسجل عددًا كبيرًا من الأهداف لخوض مباراة الإياب في القاهرة بسهولة".

وأكمل: "بالطبع لا يمكن التكهن بالنتيجة في مثل هذه المباريات، لكن أعتقد أن الترجي لديه فرصة كبيرة للفوز".