هل يعود ماسيمليانو اليجري إلى التدريب من بوابة الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أقالته مساء الجمعة من تدريب فريق يوفنتوس الايطالي بدأت التكهنات تحيط بمستقبل ماسيمليانو اليجري المدير الفني الايطالي حيث اشارت عدة تقارير صحفية الى امكانية عودته الى التدريب مجددا من بوابة الدوري الانجليزي حيث ترغب عدة اندية انجليزية في التعاقد مع اليجري الذي يمتلك خبرات كبيرة .

وكان نادي يوفنتوس قد اقال مديره الفني ماسيملياو اليجري ظهر الجمعة عبر بيان رسمي اكد فيه ان اقالة المدير الفني جاءت بسبب بعض السلوكيات و الافعال خلال المباراة النهائية لكأس ايطاليا والتي لا تتوافق مع اخلاقيات وسلوكيات النادي الايطالي العريق .

وكان ماسيمليانو اليجري قد دخل في مشادة عنيفة مع الحكم الرابع في مباراة نهائي كأس ايطاليا والتي حسمها اليوفنتوس لمصلحته ليحصل على اول القابه المحلية منذ ثلاث مواسم وهو ما ادى الى طرده من الملعب ليشتبك بعدها مع احد المراسلين خارج الملعب .

وقالت تقارير صحفية ان انجليزية ان هناك ثلاثة اندية ربما تدخل في مفاوضات للتعاقد مع ماسيمليانو اليجري اولها مانشيستر يونايتد التي يقترب من اعلان انهاء التعاقد مع مديره الفني ايريك تين هاج بسبب سوء نتائج الفريق الانجليزي و عدم نجاحه هذا الموسم على الاطلاق والفريق بات مهددا بعدم المشاركة في البطولات الاوربية الموسم المقبل لو خسر المباراة النهائية لكاس الاتحاد الأنجليزي امام مانشيستر سيتي .

الفريق الثاني هو ويستهام يونايتد والتي انهى العلاقة مع مديره الفني الاسكتلندي ديفيد مويس وهناك العديد من الترشيحات على طاولة ادارة النادي بعدما فشلت ايضا مفاوضاتهم مع المدير الفني البرتغالي روبن اموريم .

الفريق الثالث في الدوري الانجليزي هو نيوكاسل يونايتد الذي بدأت العلاقة بين ادارة النادي والمدير الفني ايدي هاو في حالة توتر بسبب تراجع نتائج الماكبيث هذا الموسم وبالتالي فأن هناك توقعات بأقالة إيدي هاو خلال الايام القليلة القادمة