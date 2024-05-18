شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الأهلي فى فندق الإقامة استعداداً لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أداء مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة بتونس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي فى ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى تقام فى العاشرة مساء اليوم.

وقرر مارسيل كولر إقامة مران خفيف للاعبين فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة»، فى إطار الاستعداد لمباراة الليلة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

ويخوض الأهلي مواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.