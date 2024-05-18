شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعد لخوض المباراة رقم "100" مع الأهلى أمام الترجى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، لخوض مباراته رقم 100 أمام الترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ المارد الأحمر والثانية على التوالي مع المدير الفني السويسرى.

من جانبه، طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل تونس ويساهم فى حسم اللقب الأفريقى لصالح المارد الأحمر.

ويحلم كولر بإضافة الألقاب لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها لاسيما بعد خسارة السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والتتويج بالسوبر المحلى وكأس مصر.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 99 مباراة، فاز فى 68 لقاءً، وتعادل فى 21 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 180 هدفاً وتلقت شباكه 61، وخرج بشباك نظيفة فى 57 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وحقق كولر فى أول مواسمه مع الأهلي 5 بطولات، هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري، كما حقق فى موسمه الثانى بطولة السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلى فى تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023..

وحصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك بهدفى إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة في الوقت القاتل من اللقاء الذى أقيم في السعودية.