شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يرفض مشاركة الشناوي على حساب مصطفى شوبير فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، بعد إصابة زميله وقائد المارد الأحمر محمد الشناوي، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بعد الإصابة القوية التي ألمت به في الكان على مستوى الكتف.

وقال ربيع ياسين، خلال استضاقته في برنامج "الـ 12 يا أهلي"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "مصطفى شوبير ظهر بشكل جيد مع الأهلي وأنقذه فى الكثير من المباريات، خاصة على الصعيد الأفريقي وكان آخرها مباراتا مازيمبي الكونغولي، وكان أحد أهم وأكبر أسباب تأهل ناديه للدور النهائي من البطولة، وكان يجب أن يكون هناك رد حاسم وقاطع من مارسيل كولر مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمس، ولكنه تجاهل الأمر برمته وطالب الجميع بعد السؤال عن الحارس الأساسي في مباراة اليوم".

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، "يجب مشاركة مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي في مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، خاصة أن شوبير يسير بخطى ثابتة ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي منذ مشاركته أساسيًا، ليس من العدل أن يتم استبعاد شوبير من مباراتي النهائي ومشاركة الشناوي، لابد من أن يستكمل الأهلي طريقة نحو اللقب بطريقته المعتادة منذ إصابة محمد الشناوي".

وتابع ربيع الكرة المصرية، "مباراة اليوم ستكون حاسمة لحصد اللقب لأنها ستلعب في رادس، ومصطفى شوبير قادر على قيادة الأهلي، وسبق وخاض نهائي أفريقيا من قبل في غياب محمد الشناوي، ومن الطبيعي أن يعود الحارس الأساسي محمد الشناوي لحراسة عرين الأهلي، لكن عندما يتعافى تمامًا من إصابته وليس على سبيل الترضية، وإعادة مصطفى شوبير لدكة بدلاء الأهلي مثلما كان سابقً".

وأشار لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن "محمد الشناوي أحد أساطير النادي الأهلي، وحقق عددا كبيرا من البطولات مع المارد الأحمر، ولكن ليس من الطبيعي أن يعود من الإصابة مباشرة للمشاركة، قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية وعدم المجازفة ومشاركة حتى لا تتفاقم الإصابة، الشناوي حارس مرمى كبير ولكنه يفتقد حساسية المباريات لغيابه فترات طويلة، ويحتاج العودة للمباريات والمشاركة مع النادي الأهلي تدريجيًا".