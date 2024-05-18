شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة الترجى التونسى فى نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم، السبت، قبل مباراة الترجي التونسي التي تقام باستاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس فى ذهاب الدور النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار فى الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس ـ الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ثم يؤدون مراناً خفيفاً فى الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، ووجبة الغداء فى الرابعة عصرًا بتوقيت تونس ـ السادسة بتوقيت القاهرة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الخامسة والربع بتوقيت تونس ـ السابعة والربع بتوقيت القاهرة، ثم تتحرك البعثة لملعب حمادي العقربي برادس عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس، الجمعة، على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس ـ العاشرة بتوقيت القاهرة.