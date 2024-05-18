شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: الأهلي والزمالك يرعبان أى فريق.. وميتخافش عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، قدرة المارد الأحمر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، وحصد غريمه التقليدي نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، في نسختهما الحاليتين بعد وصول القطبين لنهائي البطولتين.

وقال ربيع ياسين، خلال استضافته في برنامج "الـ 12 يا أهلي"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "رغم صعوبة المهمة على الأهلي والزمالك، ولكن القطبين قادران على حصد دوري الأبطال والكونفدرالية، هذه الأجواء ليست جديدة على الثنائي واعتادوا على ذلك".

وأضاف ياسين، "الأندية العربية والأفريقة تخشى القطبين، وأي فريق سواء عربيًا أو أفريقيا بيخاف من الأهلي والزمالك، الظروف تبدو صعبة بتراجع مستوى الفريقين محليًا، ولكن الأهلي والزمالك ميتخافش عليهم أبدًا".

وتابع ربيع الكرة المصرية، "الأهلي والزمالك خير سفراء للكرة العربية والأفريقية، أندية شمال أفريقيا تمتلك جماهير عريقة، ولكن لاعبي القطبين يلعبون دائما تحت ضغوط وعلى قدر من المسئولية".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن "مهمة الأهلي تبدو أصعب من الزمالك نسبيًا، خاصة أن الترجي حاليًا يتصدر الدوري التونسي، والنسخة الحالية من الفريق أقوى من النسخ الماضية".

وزاد نجم الكرة المصرية السابق، "الزمالك يحتاج فقط هدف خلال مباراة الغد للتتويج باللقب، وأنهى مباراة الذهاب باقتدار رغم الخسارة، ولاعبي الأبيض قادرين على حصد اللقب".