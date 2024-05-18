شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الترجى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الترجى التونسى على ملعب حمادي العقربي فى رادس، بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للترجى التونسى 17.15 مليون يورو.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل ذهابًا مع مازيمبي 0-0 ثم فاز إيابًا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق الترجي إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا إيابًا على نظيره صنداونز بالنتيجة ذاتها 1-0.

ويدير مباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة الجزائري مصطفى غربال ويعاونه كل من مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو سيكون المباراة الموريتاني دحان بايدة ساليما موكنسانجا من رواندا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث ، ويراقب المباراة المغربي يحيى حدقة.