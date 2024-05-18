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حافلة بيراميدز تتوجه إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش غدًا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توجهت حافلة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى الإسماعيلية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع الدراويش، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة .

وخاض الفريق السماوى مرانه الأخير ثم أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لبيراميدز قائمة المباراة التى تتوجه للاسماعيلية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويبحث الفريق السماوى خلال المباراة عن تأمين قمة الدورى والتحليق بعيدا في صدارة الجدول ويسيطر بيراميدز على المركز الأول برصيد 47 نقطة.

وتقرر أن تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، لمدة ساعة، حيث يقام في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة، من أجل إتاحة الفرصة للمشاهدين بمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الذي يقام في نفس اليوم.

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لاعبو الإسماعيلى

 

احمد توفيق وابراهيم عادل
احمد توفيق وابراهيم عادل

 

احمد سامى ومهند لاشين ومحمد الشيبى
احمد سامى ومهند لاشين ومحمد الشيبى

 

دودو الجباس
دودو الجباس

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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