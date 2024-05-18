7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، جوميز يتحفظ على الدفع بشلبى أساسيًا فى تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان، السولية وعبد القادر على رأس 9 غيابات عن الأهلى أمام الترجى التونسى الليلة .

جوميز يتحفظ على الدفع بشلبى أساسيًا فى تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

مازال البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لم يحسم قراره النهائى بشأن الدفع بمصطفى شلبى جناح الفريق فى التشكيل الأساسى لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. السولية وعبد القادر على رأس 9 غيابات عن الأهلى أمام الترجى التونسى الليلة يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على الترجى التونسى في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى. حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على توجيه رسائل تحفيزية وخاصة مع اللاعبين رغم تأكد غيابه عن المباراة من أجل إلهاب حماسهم بالفوز على بطل المغرب والتتويج بالبطولة وإسعاد جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر الفرحة بفارغ الصبر.

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من لجنة الحكام تعيين حكام دوليين لمباريات الدورة الرباعية التي ستشهد منافسة محتدمة بين الاربعة فرق المنافسة على التأهل، وهي حرس الحدود وسبورتنج والترسانة ومنتخب السويس.

يدفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالقوة الضاربة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث عن التتويج باللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمود كهربا لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى التونسى فى بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.