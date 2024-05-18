شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ونهائى أفريقيا.. حدوتة سعيدة × 11 مناسبة و5 ذكريات حزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على الترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

والتقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية.

وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام: 1982: وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1983: والتقى للمرة الثانية مع كوتوكو الغاني وتعادل الفريقان بالقاهرة دون أهداف، وفاز كوتوكو في كوماسي 1-صفر

1987: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2007: والتقى مع النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة دون أهداف، وفاز النجم الساحلي بالقاهرة 3-1.

2008: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2017: والتقى مع الوداد المغربي وتعادلا بالإسكندرية 1-1، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-صفر.

2018: والتقى مع الترجي التونسي وفاز الأهلي بالقاهرة 3-1، وفاز الترجي في رادس 3-صفر.

2019-2020: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2021-2022: والتقى مع الوداد المغربي، وفاز الوداد بالدار البيضاء 2-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.