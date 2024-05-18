شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فوزا و38 هدفا و11 لقبا.. أرقام الأهلى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، لخوض مواجهة الذهاب مع الترجى التونسى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء والثانى مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ولعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 29 مباراة، فاز فى 12 مباراة، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباكه 23، وتوج باللقب الأفريقى 11 مرة وخسر اللقب 5 مرات.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.