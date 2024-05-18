بالأسماء.. ٩ لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام الترجي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يحل اليوم السبت الفريق الأول للنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي، اليوم السبت، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد رادس.

ونجح الفريق الأحمر في التأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء نظيره مازيمبي الكونغولي، بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة (0/3)، وفي المقابل تأهل فريق الترجي على حساب صندوانز الجنوب أفريقي بنتيجة المباراتين (0/2).

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق، نتيجة إيجابية تساعدها على تحقيق اللقب، في مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم ٩ لاعبيين هم: أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد إفريقياً، بالإضافة لغياب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات،، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم السبت، عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.