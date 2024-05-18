ماكس فيرستابين اول المنطلقين في جائزة ايمولا للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الهولندي بطل العالم ماكس فيرستابين سائق فريق ري بول في قلب كل التوقعات التي كانت تشير إلى تأخره في التجارب الحرة في سباق جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة ايمولا بعدما نجح في الحصول على المركز الأول في التجارب التأهيلية ليكون اول المنطلقين مساء الاحد في السباق الرئيسي .

فيرستابين يقلب كل التوقعات

وكان ماكس فيرستابين قد عاني كثيرا خلال التجارب الحرة حيث لم ينجح في الثلاث جولات للتجارب الحرة في تسجيل زمن مميز و كان ترتيبه الخامس والسادس على التوالي الا انه أظهر شخصيته القوية وتمت معالجة الأخطاء التي تسببت في تأخره في التجارب التأهيلية حيث نجح في معالجة تأخره النسبي في الجزء الثاني من الحلبة وحافظ على تفوقه الكامل في الجزئين الاول والثالث لينهي التجارب التأهيلية بتسجيل ١.١٤.٧٤٦ دقيقة متقدما على سائق مكلارين أوسكار بياسترى الذي احتل المركز الثاني وتلاه زميله لاندو نوريس في المركز الثالث فيما جاء ثنائي فيراري شارل ليكلير وكارلوس ساينز في المركزين الرابع والخامس .

أبرز مفاجأت التجارب التأهيلية كانت خروج بطل العالم الأسبق وسائق استون مارتن الاسباني فرناندو الونسو والذي احتل المركز العشرين وغادر التجارب التأهيلية من مرحلتها الاولى كما كان خروج سائق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز من المرحلة الثانية احد مفاجأت التجارب التأهيلية ايضا .

مفاجأت سارة

اما أبرز المفاجأت السارة فكان الياباني يوكي تسونودا سائق فريق فيزا كاش ريد بول الذي نجح في الوصول إلى المرحلة الثالثة واحتل المركز السابع فيما كان ثنائي فريق مرسيدس جورج راسل سادسا و لويس هاميلتون ثامنا واحتل دانيال ريكاردو سائق فيزا كاش ريد بول المركز التاسع واخيرا نيكو هولكينبيرج سائق هاس المركز العاشر في نتيجة ايضا لافتة للنظر .