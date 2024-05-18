بيراميدز يعلن قائمة مباراة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

يذكر أن فريق بيراميدز القاهرة، ظهر السبت، على أن يخوض آخر تدريباته بأحد ملاعب مدينة الإسماعيلية مساء اليوم، والاستمرار في المعسكر حتى خوض اللقاء.

ويتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 47 نقطة من 20 مباراة، بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الثاني عشر بـ26 نقطة من 23 مباراة.