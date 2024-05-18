بايرن ميونخ يخسر أمام هوفنهايم في ختام الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق بايرن ميونخ الخسارة من نظيره هوفنهايم بأربعة مقابل هدفين، مساء اليوم في ختام منافسات الدوري الألماني.

بادر بايرن ميونخ بتسجيل هدفين في الدقائق الأولى من عمر المباراة في الدقيقتين الرابعة والسادسة بتوقيع كل من ماتيس تيل والفونسو ديفيز وتعادل هوفنهايم عن طريق ماكسيميليان بيير واندري كاراماريتش في الدقيقتين 8، 68 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة سجل هوفنهايم هدفين متتاليين فى الدقيقتين ٨٥ و٨٧ لينهي الموسم بفوز مثير على العملاق البافاري.

وتراجع بايرن ميونخ إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد ٧٢ نقطة بينا يحتل هوفنهايم المركز السابع برصيد ٤٦ نقطة.

وكان باير ليفركوزن قد توج ببطولة الدوري الألماني لهذا الموسم بعد وصوله إلى النقطة ٩٠.