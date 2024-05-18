لاعب الترجي السابق: الاهلي يخوف الجميع.. وأخشى هذا الرباعي

تحدث نجم نادي الترجي الرياضي التونسي السابق، وجدي بوعزي، عن رأيه في أداء لاعبي الأهلي، قبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بتونس.

وقال وجدي بوعزي، في تصريحات تليفزيونية: “الاهلي يخوّف الجميع، فريق كبير بمعنى الكلمة، الإمكانيات الفردية لديهم عالية للغاية”.

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وأضاف: “الاهلي يمتلك خط وسط أكثر من ممتاز، بالإضافة إلى فنيات الهجوم قوية”.

وتابع “مفاتيح لعب النادي الاهلي أمام الترجي، في الرباعي علي معلول وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو”.

وأختتم وجدي بوعزي: “إمام عاشور وعلي معلول، أرغب في تواجدهم في الترجي، ولو هاختار لاعب واحد فقط سأختار إمام عاشور”.