شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة معجزة تنس الطاولة تحضر نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت البطلة المصرية الشابة هنا جودة لاعبة تنس الطاولة على حضور نهائي بطولة العالم للاسكواش التي تقام فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع نظيره البيروفي دييجو إلياس، فيما تلتقي البطلة المصرية نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي السيدات.

هنا جودة

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.