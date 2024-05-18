هل يحرم الأهلي الترجى التونسي من معادلة إنجاز الزمالك قارياً؟

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القاهرة - سامية سيد - قمة كروية أفريقية بين الاهلى والترجى التونسى تنتظرها القارة السمراء فى العاشرة مساء اليوم، السبت، باستاد حمادى العقربى فى رادس فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا نظرًا لخبرة الفريقين فى البطولات الأفريقية وامتلاكهما عناصر بالفريق على مستوى عالٍ، وكلٌ منهم يطمح فى مضاعفة رصيد بطولاته، فضلًا عن ذلك فالفريقان يمتلكان قاعدة عريضة من الجماهير التى لا تقبل الخسارة.

فوز الأهلى باللقب الأفريقى يمنع الترجى التونسى من الوصول لبطولته الأفريقية الخامسة، التى تضمن لفريق "باب سويقة" معادلة رقم الزمالك صاحب الخمسة ألقاب الأفريقية.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه في أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل ذهابًا مع مازيمبي 0-0 ثم فاز إيابًا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الترجي إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا إيابًا على نظيره صنداونز بالنتيجة ذاتها 1-0.