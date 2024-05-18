شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعرض غرفة ملابس الفريق قبل مواجهة الترجي بذهاب نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورًا من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة الترجي التونسي المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي



لقاء الأهلي و الترجي



غرفة الأهلي قبل لقاء الترجي

ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي



غرفة ملابس الأهلي في ذهاب نهائي أفريقيا



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة الأهلي

ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي



غرفة النادي الأهلي



غرفة فريق الأهلي قبل لقاء الترجي



غرفة الأهلي

ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا



ملابس الأهلي في ذهاب نهائي أفريقيا



غرفة ملابس الأهلي



ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا

على صعيد متصل، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.