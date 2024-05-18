دكة الأهلي.. كهربا وأفشة ورضا سليم الأبرز في موقعة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفظ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأوراق رابحة على مقاعد البدلاء في موقعة الترجي التونسي المقررة بعد قليل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وسيجري كولر تغييرات في الشوط الثاني على حسب مجريات المباراة من أجل تعزيز فرص خروج الأهلي بنتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب.

تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.