لاعب نهضة بركان يصدم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

علق مدافع فريق نهضة بركان المغربي إيوسوفو دايو، على مواجهة فريقه لـ نادي الزمالك، غدًا الأحد، ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيوسوفو دايو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: « لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، ولكن يجب التركيز من أجل الفوز، نريد أن نكون أكثر حماسًا”.

وتابع: « الأفضل غدًا هو من سيفوز وسيتوج باللقب، نحن نتسطيع أن نلعب تحت ضغط، حتى إذا كان تحت جماهير الزمالك”.

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واختتم حديثه: « بالتأكيد نريد حصد اللقب، سنبذل قصاري جهدنا، وسنعود باللقب إلى المغرب”.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي