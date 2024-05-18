مصدر يكشف لمصراوي حارس الأهلي الأساسي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت عدد من التقارير الصحفية التي تفيد بمشاركة الشناوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" موقف المدير الفني السويسري مارسيل كولر من مشاركة الشناوي أمام الترجي.

وأوضح المصدر أنه كانت هناك ضغوط على مارسيل كولر من أجل مشاركة الشناوي في النهائي بسبب الخبرات والضغط الجماهيري.

وأكد المصدر أن كولر رفض كل ذلك، وصمم على مشاركة مصطفى شوبير ضد الترجي.

وتعافى حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي، من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره التونسي اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

اقرأ أيضًا:

نهائي الأبطال.. كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب رادس

"القائد".. الحساب الرسمي للكاف يشيد بأداء نجم الأهلي (فيديو)