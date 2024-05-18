من اللائحة.. سر ظهور قميص محمد الشناوي بغرف ملابس الأهلي قبل مواجهة الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار تواجد قميص حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي بغرف ملابس فريقه قبل مواجهة الترجي الجدل بخصوص موقفه من المشاركة أساسيًا.

محمد الشناوي كان قد ابتعد عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال مشاركته بكأس أمم أفريقيا ليتولى مصطفى شوبير المسؤولية.

وأوضح مصدر لمصراوي أن سبب ظهور قميص الشناوي داخل غرف ملابس الأهلي هو لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)؛ حيث يتم وضع قميصان اللاعبين بالكامل في غرفة الملابس.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الترجي عند العاشرة من مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



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