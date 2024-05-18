بعد ظهور قميصه في غرفة الملابس.. هل يشارك الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجد قميص حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، في غرفة ملابس مباراة الترجي.

وخلقت صورة القميص الكثير من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية مشاركة الشناوي بدلا من شوبير.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن المدرب السويسري، مارسيل كولر، حريص على مشاركة مصطفى شوبير أمام الترجي في المباراة النهائية.

ويلاقي الأهلي نظيره التونسي اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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