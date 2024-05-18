ناد يحمل نفس اسم وشعار الأهلي المصري.. ما التفاصيل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز فريق النجم الساحلي على الأهلي الصفاقسي بنتيجة 1-0، في ثمن نهائي كأس تونس، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وانتشر شعار فريق الأهلي الصفاقسي التونسي، حيث يشبه شعار نادي الأهلي المصري باختلاف اللون الأحمر فقط.

وتأسس نادي الأهلي الصفاقسي التونسي عام 1984، ويتكون قميصه الأساسي من اللون البرتقالي، والثاني من الأسود والبرتقالي.

وينشط في الدرجة الثالثة التونسي، ولم يسبق له أن صعد للدرجة الأولى التونسية.

وشارك في عدد من بطولات كأس تونس في مواسم، 2007/8، 10/09، 12/11، 15/14، 18/17، 19/18، 20/19، 21/20.

اقرأ أيضًا:

نهائي الأبطال.. كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب رادس