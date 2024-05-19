شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للاسكواش التي تقام فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1.

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع نظيره البيروفي دييجو إلياس في منافسات الرجال بعد قليل.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منها نور الشربيني نصيب الأسد بـ7 ألقاب كاملة.



الاستراحه



الحضور



الوزير يتابع



مباراه النهائي



نهائي الاسكواش



نهائي البطولة



نهائي



نور



نور الشربيني



نوران



نوران بالمباراه



نوران تتابع



نوران جوهر