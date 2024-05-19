شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الأكثر تفوقاً فى "النهائيات العربية" أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقعة قارية منتظرة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، حيث ستقام موقعة الذهاب على ملعب "حمادي العقربي" (رادس سابقًا) فى العاشرة مساء اليوم السبت.

نهائي الأهلي والترجي المنتظر هو الرقم 18 الذي يجمع بين الأندية العربية فى تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك المارد الأحمر الغلبة ونصيب الأسد فى عدد الألقاب المحققة ضد أندية عربية، بواقع 5 ألقاب، من 9 نهائيات، بينما حقق الترجي جميع ألقابه الأربعة ضد أندية عربية، وخسر نهائيين آخرين.

وسبق وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على ملعب "رادس" في نسختي (2006) على حساب النادي الصفاقسي، ثم (2012) على حساب الترجي.

ويعد "المارد الأحمر" الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع (11 مرة) كان آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وفي المقابل، يمتلك فريق "باب سويقة" بطولة دوري أبطال أفريقيا (4 مرات) كان آخرها نسخة (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.